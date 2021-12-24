美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四表示，未來幾個月Omicron變種病毒似乎不太可能對製造業的供應鏈構成長期影響，但這將取決於多少人接種了疫苗。

雷蒙多在接受媒體訪問時談到Omicron變種病毒，她表示，這當然是一個因素，是會造成一些干擾，但「我不認為Omicron會導致供應鏈長時間、嚴重的中斷，不過這真的取決於人們是否盡好本份，並接種疫苗。」

因為這場大流行病造成的供應鏈問題持續影響美國許多產業。

不過，周三美國總統拜登在與美國官員和民營公司高層開會討論供應鏈問題前表示，美國解決供應鏈之亂的行動，已經成功免除了一場聖誕節前的危機。

拜登在6月成立工作小組，以解決新冠疫情導致消費品和關鍵零組件供應緊缺、價格高漲的問題。在推動港口全天候運作、推出新的運輸規定，並獲得沃爾瑪和Target等大型零售商協助後，白宮周三宣布這項任務已經取得重大進展。

拜登表示，幾乎篤定的危機沒有發生，包裹正在移動、禮物正在運送中、貨架上不是空的。超市和藥妝店的貨架已經達到九成滿，交貨速度也比疫前更快。

聯邦快遞執行長史密斯（Fred Smith）則表示，物流業解決了人力短缺問題，通膨壓力應該會緩解，「我們認為這個旺季仍將有很好的表現」。