政府統計數據顯示，英國今天通報新增18萬3037起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，刷新昨天的紀錄，且比昨天多出逾5萬3000例。

路透社報導，病例激增主要是由於具高度傳染性的Omicron變異株肆虐，與此同時，確診住院的病患人數也上升。

儘管確診病例攀升，英國首相強生（Boris Johnson）表示，他今年不會為了遏阻Omicron變異株擴散而在英格蘭實施新的防疫措施。衛生官員說，目前社區感染有90%是Omicron引起。

強生表示，英國已有很多人接種COVID-19追加劑，現在有超過3300萬人打了補強針，約相當於58%的12歲以上人口，這意味在新年慶祝活動前無須祭出新規定。

他說：「請大家明智且謹慎地過新年。確診病例的確持續上升，有很多Omicron感染病例，但另一方面，我們也看到感染Omicron出現相對輕微症狀的資料。」

由於耶誕假期期間的通報做法不同，最新統計涵蓋北愛爾蘭的5天確診數字，顯示確診病例數刷新了28日創下的近13萬例紀錄，且過去7天的病例增加41.4%。

英國的染疫住院人數也急遽增加，根據官方數據，英格蘭29日有1萬462人因感染COVID-19住院，比前一天多916例。其中有771人需要躺在機械式呼吸輔助病床上，這個數據在12月幾乎沒有變動。

強生說，一些醫師告訴他，多達90%的加護病房COVID-19患者都沒有接種追加劑。

此外，英國有57人在確診28天內不治，比28日通報的18人多，但遠低於本月初通報的數據。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1101230