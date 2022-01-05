桃機群聚再擴大，整起事件感染源尚不明，其中最先被驗出確診的女清潔員（案17230）的病毒基因定序是Omicron，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，確診防疫計程車司機（案17240）也是感染Omicron，其他三人都還在定序中。另再度檢驗後發現，除了案17230的Ct值升高外，其他3人的Ct值都下降，顯示病毒量持續增加。

桃機群聚事件今再增1清潔員（案17266）確診，個案與先前與案17230和案17239搭乘同一輛交通車通勤，但先前匡列相關接觸者的時候，並沒有匡列到今天確診的清潔人員，因為他原本不是搭乘這個交通路線上班的人，是最近幾天改了，所以才沒被匡列到，直到昨天下擴大篩檢才被列入，但個案在昨天就覺得身體不舒服，因此自己到社區採檢站採檢，結果陽性確診。

陳時中表示，案17230雖然案號最早，但現在仍無法定論是否為傳播源頭，在機場清潔人員當中，有4人都曾經搭乘同一班次的交通車。

防疫計程車擴大採檢部分，因為有共用到場所，發現防疫計程車司機（案17240），也確認是Omicron變異株。其他三個個案也還未確認病毒株。目前包含計程車司機和一開始發現的女清潔員（案17230）兩人是感染Omicron。

陳時中說，後續二度採撿發現，除了案17230的Ct值升高，感覺病毒量已經過了高點，而其餘三人的Ct值都下降，顯示病毒量持續增加中，未來判定誰間開始，有幫助，無法作為絕對資料，但對整體傳播情況有幫助。