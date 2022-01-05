國內疫情遭Omicron攻擊，疫情指揮中心昨天公布國內新增4例本土個案，分別為3名桃機停車場清潔員，與1名防疫計程車司機，今天再度新增一名清潔女員工為案17266。桃機群聚染疫人數目前累積5人，而防疫計程車司機的病毒基因序列也出爐，為Omicron。指揮中心也證實，他先前載過的確診病患，其中一人也是染Omicron。

確認是感染Omicron的防疫計程車司機因為曾經載過確診的境外移入個案，被懷疑，可能是被境外移入確診個案感染，而引發這次的桃機清潔源的可能圖性之一。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，羅一鈞說，這名司機在12月26日、31日確實載過兩名確診個案，分別是從美國入境、澳洲入境，美國入境就是陽性，ct值25，澳洲也是入境就陽性Ｃt值29.8，病毒量都屬於偏低。序列完整後，等計程車司機序列出來後，會再回頭比較。

美國入境者定序為Omicron，澳洲入境者基因結果則尚未出爐。