日本放送協會（NHK）統計，全境昨天新增COVID-19確診1268例，時隔約3個月單日增逾千例；為確保醫療體系量能，Omicron變異株急速擴大地區將不再要求確診者須全數住院。

日本昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1268例，是繼去年10月6日以來，時隔約3個月再次單日新增超過1000例。

其中沖繩縣昨天爆增225例，較3日的130例大幅增加；東京都、大阪府與廣島縣也都分別新增100例以上，且Omicron變異株疑似在多地發生社區傳播。

對此日本首相岸田文雄昨天在記者會上說，考量Omicron變異株傳染力高，為盡速確保醫療量能，對於目前要求確診者全數住院與密切接觸者全部在防疫旅館隔離的措施，在Omicron急速擴大地區，各地方政府可視情況修正，依確診者的症狀決定在防疫旅館或自家中療養。

至於目前嚴格的邊境管制措施，將視近期疫情狀況，於下週進行判斷。

此外，因應沖繩縣疫情近日急速惡化，內閣官房長官松野博一昨天與沖繩縣知事玉城鄧尼通電話，表示若沖繩縣提出申請，日本政府將研議盡速讓沖繩適用緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」，視情形採取必要的行動限制。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110105