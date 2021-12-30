新冠病毒最新變異株Omicron來勢洶洶，雖然台灣仍保持本土+0的好成績，但歐美疫情嚴重，美國連日來確診人數創下新高，光28日單日就有41萬人確診，對此精神科醫師沈政男也呼籲指揮中心「還不快把美國列為高風險國家嗎？」

沈政男昨晚(29日)在臉書PO文「今天新增0例。美國新增在今天創了新高，這代表什麼？還不趕快把美國列為高風險國家啊」。他表示，南非在一個月前被列為高風險國家，那時疫情遠比不上現在美國，因此美國應盡速列入高風險國家，其他歐洲國家也應比照辦理。

沈政男分析，若將歐美都列為高風險，防疫旅館可能因此不夠用，因此中央遲遲沒有列入，但一個月後若還是沒將歐美改為高風險，Omicron就會大量叩關，對「7+7」政策形成龐大壓力。

對於有人認為Omicron遲早會進入社區，沈政男說，關鍵在於「7+7」成效，他直言台灣防疫強度還是相當不錯，遠比歐美日韓都強，尤其是違規的100萬罰款，是很大的嚇阻力量，或許可以形成居家檢疫者的內控機制，「7+7」加上密集檢測與100萬罰款，就是防疫強度的具體展現之一。

沈政男表示，根據美國最新資料來看，Omicron潛伏期為3天，因此14天後才會發病的案例比先前的變異株要小，代表錯放的機率也會隨之縮小，只要14天內持續密集檢測，基本上都能抓出所有陽性案例，但他也補充，偽陽性的可能性依舊存在，加上Omicron有大量無症狀感染，仍有可能漏進社區。

沈政男補充，若社區真的出現Omicron，第一件事就是去打第三劑疫苗，目前歐洲已經將間隔縮短到3個月，台灣也可能跟進，而根據之前研究，第三劑打莫德納將是「對抗Omicron最強大的組合」。