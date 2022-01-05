桃機爆發群聚事件，3名清潔員與1名防疫司機確診，感染源尚待釐清，其中一名清潔員的初步病毒基因定序結果為Omicron，讓不少民眾擔憂。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，新一波的疫情海嘯來了，Omicron如今已突破機場與防疫旅館的防線，根據已經被驗出確診的4名個案的Ct值，也無法完全劃出傳播鏈，因此可能還有確診者沒被抓出來，提醒大家還是做好防疫措施，避免非必要群聚。

沈政男昨在臉書發文表示，台灣在1月4日新增了4例本土個案，其中有3人為機場清潔人員，1人是防疫計程車司機，從這幾個案例的Ct值來看，傳播鏈無法完全劃出來，因此可能還有染疫者沒有被抓出來。

沈政男指出，現在機場與防疫旅館的防線都已被攻破，接下來就只能看社區防線守得如何了。大家還是趕快把口罩戴好，非必要的群聚不要去，可以接種第三劑疫苗的人可以打就去打。

沈政男透露，雖然感染Omicron病毒的住院率比較低，但染疫人數多起來以後還是不容小覷，因此疫調與隔離必須快速與精準，務必將病毒盡早堵死。歐美疫情已經創下新高，日本的確診數字也再度飆升，新一波的疫情海嘯已經來了，大家要小心。