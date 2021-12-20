公投後蔡政府啟動縣市合併，6都可能變9都，新北市長侯友宜今（20）日受訪時直言，「中央執政黨其實搞錯了方向吧」，人民需要的不是這個，且在選舉敏感關鍵時間，會讓大家質疑，是不是把黨放在國家人民利益之前。

侯友宜今日視察新北高中以下學校電力改善工程，受訪時被問到縣市合併問題，他表示，現在人民最關心的大概是薪水、物價、經濟、環境等，這些才是人民最急迫需要解決的問題，而地方政府關心的也就是如何趕快推動更大的建設，讓人民能在各方面能蓬勃起飛，所以國土規畫及財稅劃分，必須要有長遠思考，尤其國土規劃，又涉及整體行政區，如何面對國家的長遠發展，要非常謹慎，不能急就章，也會有區域的產業、民生、交通，整個區域的平衡性，所以中央真的不要搞錯方向，人民需要的不是這個。

侯友宜也說，不要先設定一個時間點，在選舉敏感關鍵時間，會讓大家質疑，是不是把黨放在國家人民利益之前，這樣不好，因為大家都累了、辛苦了，人民也煩了，我們好好把人民現在最關心的薪水、物價、防疫做好；至於地方上，財源分配讓地方可以發揮，才是最重要的。

有關公投議題，媒體也問侯友宜，是否有跟朱立倫主席聯絡。侯友宜表示，跟主席很多都就事論事，也常有聯繫的管道，隨時都可以打電話，所以大家放心，跟主席溝通的管道暢通無礙。

至於藍營有聲音傳出，稱不需要不願為黨背書的地方首長，以及黨中央策略是否有問題。侯友宜說，每個人都有一個角色，只要大家團結走在一起，全心全意，努力為人民做事，這才是我們永遠的方向；而公投已經投出來了，就尊重結果，大家放下，一起往前走。

侯友宜也提到，黨也有黨的角色，相信黨的角色也會盡力把對人民的事情做好，大家攜手合作，全力往前走，讓我們執政的縣市都能贏得人民的信賴，這才是我們當前需要努力做的事情。