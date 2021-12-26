根據搶先曝光的《美麗島電子報》12月國政民調「民眾認為誰最適合擔任下屆總統」民調，結果顯示，副總統賴清德以30.6％領先，新北市長侯友宜22.0％，居第二，其他依序為台北市長柯文哲14.1％、國民黨主席朱立倫4.5％、桃園市長鄭文燦4.3％。資深媒體人吳子嘉表示，賴清德有30.6%，他看到都嚇壞了。

吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播節目中表示，賴清德有30.6%，他看到都嚇壞了；侯友宜比上次降了2趴多，沒有很差；柯文哲沒怎麼動，朱立倫、鄭文燦。最意外的是，賴清德之前在總統府1年多幾乎沒有行程，公投後卻有30.6%。

針對該次柯文哲、侯友宜、賴清德的民調，吳子嘉認為，有一個情況才會贏賴清德，柯文哲和侯友宜合作，去和賴清德一搏，會有機會。也就是說，2024國民黨的機會，就是在野聯盟的組合，不然這個局會很辛苦，因此若能爭取和柯文哲合作會是大補，但是非常困難。

吳子嘉建議，國民黨的縣市首長，像侯友宜、台中市長盧秀燕可站出來成立類似前總統陳水扁的「寶島希望助選團」。而侯友宜應該組織一個團隊全國走透透，幫大家輔選，這種情況下，讓在野的力量全部起來，2022就可以狠狠地把民進黨的「兩隻腿」打斷；把民進黨打趴後，2024年總統大選的機會就很大。