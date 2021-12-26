《週末大爆卦》

根據曝光的《美麗島電子報》「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」最新民調顯示，副總統賴清德以30.6%領先；新北市長侯友宜則以22%居次；其他依序為台北市長柯文哲14.1%、國民黨主席朱立倫4.5%、桃園市長鄭文燦4.3%。東華大學教授施正鋒表示，賴清德民調高，這表示很多人期待「後小英時代」的行情裡，賴清德算是最高的。

施正鋒26日在中天政論節目《週末大爆卦》節目中認為，總統蔡英文最喜歡桃園市長鄭文燦，最討厭賴清德，蘇貞昌是介於中間。鄭文燦在地方上對國民黨處理得不錯，給資源給得很多，不過，他的命不好，從3+11爭議到現在，好像不是很順；原本傳出最慢8月，鄭文燦就要上去接行政院長，後來蘇貞昌幫他扛到12月，但是看來蘇貞昌不太想下台的樣子。

施正鋒甚至覺得，賴清德忍辱負重去接副總統，是就地「被看管」。其實賴清德有行程，跑得也很勤，但是新聞可能被壓下來了。在這種情況下，賴清德的民調那麼高，表示很多人期待「後小英時代」的行情裡，賴清德算是最高的。

施正鋒認為，蘇貞昌忽然生龍活虎，跟總統蔡英文示誠，蘇貞昌有很多資源可以用，他不只是要繼續當行政院長，一旦民進黨內喬不攏的時候，說不定他會想要選總統。