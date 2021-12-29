台中第二選區立委補選，距離1月9日投票日，剩下最後10天時間，藍綠候選人誰比較可能贏？前民進黨立委郭正亮分析直言，勝負關鍵還是在投票率，如果投票率在4成5以下，對民進黨候選人林靜儀會比較不利。郭正亮並透露，他有看到一份最新的民調數字，2人的差距不到1%，選情「非常膠著」，且真正該緊張的，反而是林靜儀。

郭正亮29日上《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」，談及台中補選，他表示，論當地的選情，顏寬恒的組織密度，一定是高於對手林靜儀，因為顏家好幾代都在這裡，因此，他的動員組織密度一定偏高。

郭正亮透露，據他看到的一份最新民調，兩人差距只有1%以內，目前是林靜儀領先。不過，郭正亮認為，「真正該緊張的，反而是林靜儀」，因為若以海線(第一、第二選區)當地過往的選舉紀錄換算來看，林靜儀民調需要贏6%，才算真正贏顏寬恒。

中天政論節目 綠也掀桌。

主持人許甫問郭正亮，「所以現在有可能是顏寬恒贏林靜儀5%？」郭正亮想了一下表示「對，目前是這樣，但可能領先不到5%，只是從民調回推，林靜儀並沒有贏」，現在來看，民調「非常膠著」。

不過，郭正亮也分析，若要細看2人優劣勢，林靜儀有個優勢，也是她可以寄望的，就是返鄉投票的年輕人多不多，因為返鄉投票的族群，是民調調查不到的，而返鄉投票的族群，大部份的年輕人則是支持綠營的。而顏寬恒的優勢，則是在地的選民，因為顏寬恒選民服務做得不錯，過去也多次爭取建設經費，所以長輩會比較支持他。

至於「林靜儀的劣勢」是什麼？郭正亮表示，林靜儀麻煩的地方在於，今年下半年，選區的年輕選民，在今年罷免前立委陳柏惟和12月的四大公投中，已經返鄉2次投給民進黨了，而林靜儀在知名度和「偉大程度」並沒有那麼高，加上年關將近，年輕人是否會再願意花錢花時間搭車返鄉，第三次投給民進黨，這值得觀察。

最後，郭正亮強調，中二補選最後決勝負關鍵，還是在「投票率」，如果投票率在45%以下，那對林靜儀就會比較不利，因為代表投票的多是在地的組織動員票，反之，則對顏寬恒比較不利。