近來民生餐飲頻傳漲價，根據最新民調顯示，高達95%的民眾都對近期物價上漲有感，引發關注。對此，國民黨立委洪孟楷昨(29日)在臉書指出，地方實地觀察，也發現連銅板美食等小吃也難擋漲價潮，然而原物料成本可能有回復的一天，但物價易漲難回，「政府該做的超前部署到底在哪？」

根據《輔大東森智慧數據中心》進行一項民調，調查結果顯示，75.4%民眾對近期物價上漲「非常有感覺」、19.6%「還算有感覺」、3.5%「不太有感覺」、0.6%「完全沒有感覺」、0.9%「不知道／沒意見」。而受物價影響較大的消費行為，前三項分別為日常生活用品73.7%、餐飲消費62.5%、休閒娛樂支出22.2%。

洪孟楷昨在臉書寫下，然而原物料成本可能有回覆的一天，但物價易漲難回，只有國人荷包會不斷失血，除了勒緊褲帶外，政府該做的超前部署到底在哪？從幾個月前的速食店、連鎖品牌開始調漲價格後，民生必需品如衛生紙等也紛紛喊漲；持平而論，成本提高當然賠錢生意無法做，但漲幅是否合理？還是溫水煮青蛙的五塊、十塊跟漲？

洪孟楷指出，而當成本降低之際，也不見有任何廠商會跟進「調降價格」，因為漲了就回不去了！因此廠商有無囤積或聯合哄抬物價之疑，就是政府應該把關的責任。行政院所謂「穩定物價小組」開會多次，但具體辦法到底為何？總不能每次都推給市場機制決定！支持合理利潤的賺取，但更擔心這波調漲讓農曆年更不好過，唯一確定就是漲價是事實，要代表人民問問政府，別只是在辦公室關起門來開會，多瞭解一些現實的民間具體狀況吧。