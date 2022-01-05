2021下半年起各項化工原料隨油價回升走漲，帶動第四季掀起漲價潮，三福化（4755）、長興（1717）及德淵（4720）在漲價、新產加持下，營運穩步推進。其中，三福化配合客戶新廠建置帶動，顯影劑回收量逐步增加，2022年將擴充回收顯影劑處理量能，第三季處理量能將從目前的7200噸拉升至12200噸。

德淵2021年第四季受惠特化、熱熔膠出貨持續高檔，全年營收有望突破2018年32.57億元新高；2022年原料價格趨緩，出貨續好，第一季營收有望交出年增表現。

長興合成樹脂、電子材料、特用化學品出貨穩定成長，部分產品如真空壓膜機出貨量更為突出，展現價量齊揚態勢。2022年受惠市場需求帶動，法人評估出貨量可望延續8～15％續揚力道。

三福化對面板化學品需求維持正向看法，有新世代面板化學品將問世，包括高解析度應用的銅蝕刻液產品，對既有客戶的滲透率也將持續提升，出貨品項與出貨量同步增加。

三福化持續開發包括新世代高階凸塊製程的光阻剝離劑與高解析度面板所需的銅蝕刻液新配方產品，新世代精密化學品不僅鎖定客戶關鍵製程，也具備可回收特性。

德淵2021年面板UV膠出貨量持續穩健成長，而熱熔膠訂單逐步復甦，加上熱熔膠主原料EVA漲幅大幅拉回，毛利空間有望向上提振。

德淵代理特化產品的披覆膠已獲汽車、電源供應器等廠商採用，用於汽車揚聲器與高爾夫球桿的AB膠，需求亦看增，法人評估德淵2022年特化營收有望成長10~20％。