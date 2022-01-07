在缺料影響之下，群創（3481）第四季出貨有所滑落，合併營收約799億元、季減14.1％。累計2021年全年合併營收約3501億元，仍繳出年成長29.7％的搶眼表現。

群創公佈2021年12月自結合併營收為265億元，較上月減少0.3％，年減1.8％。12月大尺寸面板出貨量共計1211萬片，較上月增加1.9％，中小尺寸合併出貨量共計2961萬片，與上月增加6.0％。

群創2021年第四季自結合併營收為799億元，年增2.4％，與前一季相比減少14.1％。大尺寸面板出貨量共計3602萬片，前一季相比減少5.1％，中小尺寸面板出貨量共計8213萬片，與前一季相比減少3.6％。

群創2021年全年自結合併營收為3501億元，與2020年全年營收2699億元相比增加29.7％。大尺寸面板全年合併出貨量共計1.48億片，年成長11.0％，中小尺寸面板全年合併出貨量共計3.32億片，年增13.7％。