全球新冠肺炎疫情持續延燒，經濟變數讓智慧型手機鏡頭升級速度還是不夠快，光學鏡頭廠大立光(3008)執行長林恩平表示，雖然智慧型手機品牌廠高階規格鏡頭設計案不少，但普遍信心度不足，8P機種預計下半年出貨量才會放大。

儘管各大手機品牌廠將提升手機照相功能視為刺激銷售的利器，不僅非蘋智慧型手機規格持續升級，連一心只想降成本的美系品牌大廠今年也被迫跟進，停滯近一年多智慧型手機鏡頭主流規格可望在今年明顯升級，不過，新冠肺炎變種病毒Omicron疫情在全球大爆發，加上通膨壓力顯現，全球經濟變數讓手機品牌廠普遍對高階機種銷售信心不足。

林恩平表示，今年手機鏡頭升級趨勢包括更高畫素如：2億畫素、8P、Double Freeform、可變光圈等，大部分客戶都不會放棄高階鏡頭開發，8P機種導入變多，高階機種沒有變少，今年也有中階手機客戶搭載高階鏡頭，但因經濟不好的情況下賣得比較不好，去年高階機種賣得不好，客戶信心變差，目前大家認為沒有賣得比較好的理由，客戶普遍不敢樂觀，預估8P機種要下半年量才會比較大。

大立光因去年第4季VCM產品比重攀升，成為毛利率季減的原因之一，VCM相關業務也成為今天法人詢問焦點，林恩平表示，VCM+鏡頭產品客戶數有增加，今年應該會有VCM+鏡頭產品出貨，目前客戶對於VCM需求還不錯，且毛利率還算合理，未來會根據產能來爭取訂單，公司也將針對VCM進行擴產。

有法人詢問，近來不少手機品牌廠加入推出摺疊手機，對手機鏡頭規格升級是否有幫助？林恩平表示，如果摺疊機走向愈來愈薄，因為鏡頭高度(Z High)是光學最難的地方，若維持高規要求，難度就會變高。