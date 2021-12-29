台中第二選區立委補選和無黨籍立委林昶佐罷免投票，將於1月9日舉行。民調封關前夕，中廣董事長趙少康表示，他對罷免林昶佐的看法是，中正萬華在地民眾的心聲比他的意見，更值得被重視。而針對補選和林昶佐罷免案，國民黨則選擇尊重在地聲音，未積極投入輔選，而是讓顏寬恒自己操盤，罷免林昶佐則毫無介入。

趙少康29日在臉書貼文表示，民調封關前夕，有不少人問他對罷免林昶佐的看法，他認為比起他的意見，中正萬華在地民眾的心聲更值得被重視。前陣子，他請康編們組成「衝康街訪」前往中正萬華指標性的人潮聚集點「龍山寺、環南市場、南機場夜市」，隨機訪問民眾對罷昶案的意見，對訪問結果他不多加評論，只如實呈現，讓中正萬華選民及社會大眾自己評斷。

趙少康強調，明年1月9日台中第二選區立委補選及罷免林昶佐投票，國民黨選擇尊重在地聲音，沒有積極投入輔選，而是讓顏寬恒自己操盤，罷免林昶佐則毫無介入。

趙少康指出，反觀民進黨，不只綠媒每天清算顏寬恒，立委、議員也輪番替林靜儀及林昶佐站台，今天連蔡英文都以總統之尊站上第一線，親下動員令，在正常上班時間替林靜儀、林昶佐輔選，全黨上下只剩選戰，無心國政莫此為甚。

趙少康不滿說，民進黨在立法院擁有60多席立委，對國民黨只有的30多席，一向採取輾壓策略，只要「少數服從多數」，完全不管「多數尊重少數」。其實民進黨在立院佔絕對優勢，多一席少一席根本無關痛癢，但蔡英文仍舊如此用力，顯見她吃乾抹淨的心態。

趙少康點出，去年1到10月全台酒駕肇事死亡數，民進黨不過執政7個縣市，就包辦了前四名，蔡英文沒有任何關切，只為了「靜昶守護」大動作換臉書頭貼、封面相片。他要提醒蔡英文，身為總統，應該把國家大事和人民生計放在首位，念茲在茲，滿腦子政治，只會讓全民心寒絕望、苦日子過不完。

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