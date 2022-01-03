台灣地區今(3)日下午17點46分發生規模6.0的有感地震，震央在花蓮縣政府東方56.7公里，台灣東部海域，地震深度19.4公里。對於地震發生，國家級警報卻沒有發揮作用，中廣董事長趙少康的小編也在臉書粉專「康邊碎碎念」發文，直言為何整個辦公室都成為國家級邊緣人？「這一定是政治考量！！！蔡英文不用負責嗎！！！」

地震發生後，趙少康在臉書上表示，剛剛東部海域發生規模6.0的有感地震，台北震度達4級，已經許久沒有遇到這麼強烈的有感地震了，現在還餘悸猶存。不知道大家有沒有收到國家級警報簡訊呢？有沒有停電？由衷希望大家一切平安。

「康邊碎碎念」發文指出，身為一個盡責的小編，就算發生4級地震也是要反射性發文。睡在那邊，盡責的一邊避難一邊發文；攝在那邊 則是很盡責的拍下慘不忍睹的一切。

「康邊碎碎念」還表示，至於為什麼這篇文這麼慢？「廢話，老闆的優先啊！」然後是說，我們整個辦公室都成為國家級邊緣人是怎麼回事！？這一定是政治考量！！！蔡英文不用負責嗎！！！

國民黨台北市議員徐巧芯留言回應，「你老闆處變不驚繼續錄影（我快嚇死！超暈！）」；國民黨立委林奕華也留言，「保命要緊啊小編」；其他網友們則留言。趙少康則留言詢問，「辦公室的燈沒有砸下來吧」。