台中二選區立委補選，被視為2022台中市長選舉前哨戰。民進黨林靜儀以8萬8752票打敗國民黨顏寬恒的8萬912票，投票率為58.26%。媒體人吳子嘉表示，如果碰到國家機器人輾壓的情況之下，台中市長盧秀燕面對這個潰敗的局面，要非常小心謹慎；國民黨台北市議員則徐巧芯則表示，當然會有點影響到盧秀燕。

吳子嘉9日在《董事長開講》網路直播節目中表示，《美麗島電子報》最新民調，盧秀燕贏了立法院副院長蔡其昌大概30％，而2022年縣市長選舉，距今不到一年多時間，碰到國家機器輾壓的情況下，盧秀燕要非常小心謹慎，因為面對的是這個潰敗的局面。

國民黨台北市議員則徐巧芯表示，當然會有點影響到盧秀燕。因為林靜儀的特殊性，這次有兩個市長都跳出來罵林靜儀。一個是台北市長柯文哲，因為林靜儀之前說過台北市沒有做疫調，但其實明明就有；第二個是南投縣長林明溱，林靜儀當不分區立委時，認養南投，結果並沒有幫南投爭取任何建設，還去扯人家後腿，搞到南投縣長林明溱很生氣。

徐巧芯接著表示，總統蔡英文怕跛腳，所以她所做的每一件事情，都是避免跛腳。而把林靜儀放在台中，她才能夠去牽制盧秀燕，她就是不希望2022年地方選舉選得不好看，一旦如此，她的主席位置恐不保，還有萬一給不喜歡的人當了黨主席、總統候選人，她該怎麼辦？