台中第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票當選，國民黨候選人顏寬恒拿到8萬 0912票，5個選區得票數，林靜儀全贏。國民黨此次補選為何敗北？前民進黨立委郭正亮分析表示，除了綠營動員奏效，藍軍則有3個因素。他也透露，選前一天的補選民調，民進黨也認為大概贏2、3趴左右，1趴就是2900票，林靜儀約贏7千票，跟最後的民調蠻接近的。

郭正亮9日在《國民大會》節目中表示，本來投票率超過55％，林靜儀就會大勝。這次補選投票率將近58%，無法想像。最後會有58%的投票率，一定中部地區的遊子都回來投票了，也就是綠營動員奏效，以致遠遠超過預期。

郭正亮指出，這次補選，民進黨全部動員下去台中，包括綠媒、網路也連打顏家兩個多月。據他了解，選前一天的民調，民進黨也認為大概贏2、3趴左右，1趴就是2900票，林靜儀這次補選約贏7千票，跟最後的民調蠻接近的。

至於藍軍的部分，郭正亮認為，第一個原因，台中市長盧秀燕出來太晚了，選前之夜、要登記參選才出來，跟中市府的結合很鬆；第一個原因，是民眾黨主席柯文哲，柯媽下去台中，柯文哲後來也表態不喜歡林靜儀，可是並沒有轉為動員，並沒看到民眾黨有動員的動作，這就「太空氣」了。基本上簡訊要發、要有動員的動作。他覺得，盧秀燕和柯文哲動員的系統並沒有發酵。最後一個原因就是顏清標，他最後一個晚上沒有出現，若他上場，會有一點悲情效果。