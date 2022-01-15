宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員疑涉貪汙等弊案，事涉土地變更龐大利益，14日經漏夜訊問後，縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原因涉「貪汙治罪條例」遭檢方聲押禁見獲准；宜蘭縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡無保請回，但均被列為貪瀆、洗錢等案被告。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，這件事可能真正有問題的就是2個人，即建設處代理處長和農務科長。

檢廉前天搜索30餘處所，偵訊30餘人，因為包括林姿妙，引起政界關注與地方重視，地方首長遭偵訊且牽連甚廣，更是宜蘭史上頭一遭。檢方表示，此次是針對縣府2019年羅東某土地都市計畫變更案、2020年羅東某土地免徵增值稅案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案，及若干疑似財產來源不明等數案查證。

宜蘭縣長林姿妙。（圖/本報資料照）

郭正亮15日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，他看這件事有2點看法，第一，這件事根本就是大砲打小鳥，因為如果真的有問題，很可能就是建設處代理處長和農務科長。郭正亮說，這次檢調搜索官邸、約談縣長，將近20個小時，最後卻是無保請回。他自己是第一次看到縣市長被約談20幾個小時被無保請回，以前真的沒見過，所以這很明顯就是「大砲打小鳥」。

郭正亮續指，這會產生什麼後續效果？這會讓人產生一種「政治聯想」，就是讓外界去臆測縣長，但是可能沒有直接證據。而檢調大動作找人約談，大概就是要釐清他們之間的關係及是否知情等等，檢調一定是每一個環節一個一個問，而林姿妙很可能是真的不知道，所以無保請回。郭正亮直言，坦白講，他很少看到這樣辦案的。

郭正亮表示，因為照過去經驗來看，檢調沒有收集到一定事證和縣長有關係，是不會直接搜索官邸和約談縣長的。郭正亮還提到，他有耳聞一些事，這件事調查單位一直沒有送案，已經快要3年了，後來法務部才叫廉政署直接查，而一個2、3年沒送的案子，突然之間2、3天就辦到這個程度，這個落差實在是太大了，又不是所有證據都是廉政署查到的，難道以前調查單位都沒有查到證據嗎？

郭正亮並指出，「以前調查單位可能覺得比例原則不到一個範圍，所以還在布線，所以才按兵不動要繼續查，但廉政署就直接動手了。而直接動手給人家的感覺就是，是不是這時間點出手，要給人一種政治效應，人家會這樣理解嘛！會這樣理解，我覺得不是子虛烏有。」