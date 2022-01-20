媒體人周玉蔻不滿打不到高端疫苗，在節目上狂罵台北市政府15分鐘，甚至痛批衛福部長陳時中被台北市長柯文哲欺負卻不反擊，是「姑息養奸」。前民進黨立委郭正亮表示，現在在談論高端的人有三種，都是為了表達政治效忠，而最近綠營狂打柯文哲，其實是針對潛在台北市長參選人中民調明顯領先的藍委蔣萬安。

郭正亮今天(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，每天都在談高端的、表達政治忠誠的有三種人，第一種就是要選舉的人，大部分都是綠營的；第二種就是1450；第三種就是要爭取政府標案的，就是要表達政治效忠。

郭正亮透露，民進黨現在的策略就是要把柯文哲搞成藍的，所以最近砲火都針對柯文哲，希望柯能夠庇蔭黃珊珊，讓黃珊珊民調高，搶蔣萬安的票，這完全都是政治招數。

郭正亮還以前總統陳水扁第一次競選總統時，和宋楚瑜、連戰之間的選戰攻防為例指出，目前蔣萬安的民調明顯領先，「這樣黃珊珊就不妙囉，所以柯P要多打一點」。

此外，針對周玉蔻的發言，柯文哲表示，「辛苦周玉蔻了，CP值滿高的，領這麼少錢做這麼多事不簡單」；至於周連陳時中都罵，柯直呼「唉唷，是拿哪個派系的錢」看報表北市預約不到莫德納的人更多。陳時中則說，媒體人有媒體人的想法，有時候用詞強烈一點，是善盡她第四權的力量，「我再約她一起去打好了」。