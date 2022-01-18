【愛傳媒朱國珍專欄】日前好友Ｓ宴請，特別選在她最喜愛的餐酒館。我們先在包廂享用桌菜，晚宴菜單寫在特製聖旨裡，精緻又有創意。雖然Ｓ宴請的客人我都很陌生，但是好菜陸續上桌，眾人把酒言歡，餐敘時仍然歡笑聲連連。

用餐結束後主客相偕移駕搖滾區，座位則由圓桌改為長形方桌，兩排各坐五人。這裡空間較為狹仄擁擠，桌次幾乎沒有間隔，我和Ｓ面對面坐在中間，準備第二輪的熱歌熱舞。

突然間，有位陌生女子從其它桌過來打招呼，通常這種應酬場面，總會有人喜歡湊熱鬧，到處攀緣。沒想到這位女子竟順勢坐在我左側空位，背對著我，和她認識的另外二人有說有笑，當時她就有點排擠我的動作，我稍微往右挪移了一點。心想她只有一個人，座位空間足夠，便繼續和Ｓ面對面坐在中間，聊天敘舊。

我們聊得正愉快，沒人注意這女子的行動，也不知道她什麼時候離開，當她再回來時又帶了一個男人擠進我左側空位。此時，這位陌生女子冷冷指揮我：「妳那邊還有空位。」

那「空位」已經靠近角落，幾乎要和別人併桌。我是當晚Ｓ宴請受邀的客人，突然因為這對沒人介紹的陌生男女卡位而要被迫邊緣化，我感覺到不受尊重，因此我僅僅向右挪移些許。不料，那女子竟然用皮包、外套推擠我，顯然就是要我識相點滾去角落。我心想，如果她再繼續這樣沒禮貌，我就託辭告退，雖然這樣對主人Ｓ很不好意思，因為她最開心的就是後半場的勁歌熱舞。

十九世紀英國小說家珍・奧斯汀的名作《傲慢與偏見》除了達西先生與伊莉莎白的愛情故事，內容裡更多情節描述當時英國鄉紳階層的禮儀，尤其「舞會」更是全文穿針引線的重要線索。當時社會交際需要透過舞會，彼此互相認識也一定要由名譽聲望對等的人介紹，這是一種信託機制，如果貿然搭訕裝熟是非常失禮的動作。

直到中產階級興起，教育普及與科技發達漸漸打破這種藩籬。

我不是排斥陌生人，而是排斥沒有禮貌的陌生人。我常遇到沒有禮貌的人，這種人總是讓我很困惑。若以小說家之眼來看待這樣的人，我很容易推理出這種奇葩的性格光譜；但是，以一個弱女子的視角，我總覺得這是一種霸凌。

還記得小壯丁成為大學新鮮人時，我親自陪伴他去辦理住校以及所有入學手續，整整忙碌三天兩夜，終於看到他一切安頓並歡喜結交新室友，才放心地搭乘火車返回台北。

當時，我拖著沉重登機箱，按照車票號碼找到我的座位，是編號一車靠窗的位置。靠走道的椅子坐著一位中年婦女，她和左側座位的中年男子與貌似社會新鮮人的女子正在聊天。我將大件行李放入頭頂置物架後，窩進我的靠窗小世界，戴上耳機準備聽音樂，心想安置好小壯丁之後，現在終於鬆了一口氣，能夠聽些喜歡的音樂並好好欣賞東海岸風光。

不料，火車剛開動，左側婦女突然轉頭問我：「妳一個人嗎？」

是。我一個人。

「妳一個人的話，我女兒要跟妳換座位，她在六車。」婦人說。

這是命令句嗎？從頭到尾，我沒有聽到一聲「請」、「謝謝」。而且，六車？我現在可是坐在一車呢！太魯閣號總共只有八節車廂，從一車走到六車幾乎是從車頭走到車尾，這是個遙遠的地理概念，尤其我們身處最高時速一百五十公里的傾斜式列車上，再加上，我還有一個登機箱以及伴手禮要拖著走。

過去我帶四歲的小壯丁旅行，也經歷過火車座位沒買到一起的悲劇，當時他只有四歲，我不可能讓他在兩個多小時的行程獨自坐在其他車廂，因此曾經很卑微謙虛地請託隔壁乘客換座位。但是，現在這位婦人，她說話的語氣彷彿理所當然我就應該有成全他們全家團圓的美德。

「請問，妳的女兒成年了嗎？她可以照顧自己嗎？」我說。

婦人冷冷看我一眼：「她已經二十幾歲，當然可以照顧自己。」

「那麼，不好意思⋯⋯」雖然這次是別人要跟我換座位，但是我又重演十多年前的卑微謙卑，只是這次態度比較堅定：「我這趟旅程非常疲累，現在只想好好休息，六車又那麼遠，對不起，我不想換座位。」

婦人看我的眼神更冷漠：「我尊重妳的選擇。」

我有沒有聽錯？我的選擇？這本來就是我花錢買到的座位啊！我坐在這個位置是我的權利，跟「選擇」一點關係都沒有。

我轉過頭去，調高耳機音量，默默看著窗外風景。以小說家之眼，我早就觀察到那婦人應該是個職場老鳥，凡事都要由她操縱主控權。但是以一個獨自旅行的弱女子視角，為什麼又讓我遇到這種沒有禮貌的陌生人？情緒又被無辜霸凌了好一會兒。

從鳳林往北行駛的東部幹線首先是縱谷地形，處處農田綠地。因為婦人的干擾，我錯過重溫志學火車站的瞬間，來不及遠眺與懷想小壯丁在那邊的新生活。但是我知道火車繼續向前行駛，我就會看到大海，一望無際的太平洋，無論晴雨，終能幫助我稀釋這些不請自來的煩惱。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。