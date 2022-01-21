2022台北市長選戰綠營有哪些人選，可能對上國民黨立委蔣萬安？對於外界看好衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前副總統陳建仁、現任台北市副市長黃珊珊，角逐下一屆台北市長。前民進黨立委郭正亮分析認為，陳建仁不可能會選市長，因為他年紀很大了，且他瞄準的是中央級別或是行政院長。

郭正亮21日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」中談及台北市長選戰，對於陳時中在台北市長民調高，但民進黨內卻也有不少人，看好林佳龍參選台北市長，更直言林佳龍是夢幻人選。對此，主持人詢問郭正亮「黨內真的有這麼多人看好林佳龍嗎？」

郭正亮表示，台北市長選戰，現在最大變數就是疫情，因為目前確實有一股力量在拱陳時中，就是英系，這很明顯，另一股力量則是新潮流，新系基於政治考慮，也傾向支持陳時中這種「沒有政治未來性的人」，因為他已經68歲了。林佳龍卻還有無限可能，可能更上一層選總統，因此新潮流寧願選一個對他們沒有威脅的人，而目前兩個頂尖的政治明星，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，都是新潮流的人，而能夠對新潮流造成競爭的人，就是林佳龍跟高雄市長陳其邁，這是大家都知道的事情，也沒什麼好隱藏的。

郭正亮直言，如果到3、4月本土疫情還是這麼嚴峻，民進黨最晚4月要決定候選人的人選，但疫情假若延續到4月，陳時中走得了嗎？大家都不知道。

最後，主持人追問，前副總統陳建仁有可能嗎？郭正亮則認為，他不會選，不能把他看太低，因為陳建仁看的一定是中央級別或是當行政院長，反正不管怎樣，他不會選這個啦(市長)！而且他年紀也很大了。