新竹市長林智堅不關心新竹人？根據交通部道安會公布的110年各縣市首長主持道安會議紀錄，新竹市林智堅市長以掛0的主持數，在全台縣市首長中墊底。對此，民眾黨立委高虹安質疑，新竹市的交通事故總件數到去年 1 月到 11 月已累積7771 件，其中酒駕死亡人數達到 4 人，相較 109 年同期成長一倍，她懇請林市長多多關注新竹市民最基本的交通安全需求。

高虹安27日在臉書發文指出，過去一年，林智堅市長有時間舉辦各種光鮮亮麗的活動、有時間力推公投四個不同意、有時間跑外縣市幫人助選，也不忘撥冗和府院黨高層談大新竹合併升格，但卻遺忘了與新竹市民生活最息息相關的交通道安會議，竟然一次都沒有出席主持，道安主持0次。

高虹安感嘆，交通是新竹市民長久以來的痛，特別是尖峰時段寶山路、光復路 與新竹火車站周圍，車潮壅塞、交通事故頻傳，早已不是新聞。

根據交通部道安會「道安資訊查詢網」資料顯示，新竹市的交通事故總件數從林市長 103 年上任時的 6308 、104年的6444，一路攀爬到 109 年的9339，件，去年 1 月到 11 月也已累積7771 件，其中酒駕死亡人數達到 4 人，相較 109 年同期成長一倍。

高虹安痛心表示，每一次的交通事故背後都可能代表著一個家庭的破碎，我們要懇請林市長多多關注新竹市民最基本的交通安全需求。林智堅市長，是時候該出席主持道安會議了。