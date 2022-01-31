蔡炳坤在臉書PO文問好友們的意見，維持「坤爸」好，還是改為「坤哥」？引發市民聯想他為市長選戰提前暖身。（翻攝蔡炳坤臉書）

「選戰是分分秒秒、不分過年或假期！」台北市副市長蔡炳坤繼新春返回台中揮毫幫5位黨提名市議員參選人造勢，被問到年底台中市長選戰時，回答說會審慎評估「扮演必要角色」後；又在臉書PO文問好友們的意見，維持「坤爸」好，還是改為「坤哥」？引發市民聯想他為市長選戰提前暖身。

今年底台中市長爭霸戰，除國民黨籍盧秀燕爭取連任外，民進黨延續中二立委補選氣勢要搶回台中執政的寶座；民眾黨要拚議員席次，一定要由「母雞帶小雞」方能開疆闢土。蔡炳坤連假首日就與黨提名5名市議員參選人開記者會，眾人新春揮毫爭取曝光。

蔡炳坤指出，民眾黨在台中市議員已提名5席，下一波再提4席，目標「坐5望6搶7」。以他在北市經驗可讓台中市更好，民眾黨提名議員要有團隊戰略「母雞帶小雞」；民眾黨預估3、4月會確定市長參選名單，無論他是否參選？都會扮演必要角色。

蔡炳坤繼帶隊揮毫造勢後，他又在臉書PO文：「想問問臉書上好友們的意見，維持『坤爸』好，還是改為『坤哥』？～省教育廳時期，永遠的廳長陳英豪先生，將屆米壽高齡，耳聰目明、身體康健，人稱『豪哥』小年夜是豪哥家族二十餘年來始終不變的團圓之夜，家族成員都叫我『坤爸』，其實我才年過一甲子有餘！」

蔡炳坤說，在廳長「豪哥」面前，坤爸實在有點失禮了，家族成員於是紛紛建議改為「坤哥」⋯？究竟維持「坤爸」好，還是改為「坤哥」？請大家於除夕前提供高見，大年初一宣布結果！

蔡炳坤透過臉書與好友們互動，他說才4小時，已經有近百則留言，謝謝臉友們的熱情關注，來想一下，大年初一抽出三份坤爸（哥）專屬小禮物，如果超過200則，就加倍送～，臉書立馬又衝高700多人按讚，近200則留言；好友們的互動希望「坤哥」這隻「母雞」新春假期不能再悠閒！