今年底台中市長爭霸戰，除國民黨籍盧秀燕爭取連任外，民進黨延續中二立委補選氣勢要搶回台中執政的寶座；民眾黨則被看好由台北市副市長蔡炳坤參選，被問及是否參選，蔡炳坤回答會審慎評估「扮演必要角色」。媒體追問參選是否會衝擊藍綠選情，蔡炳坤表示，應從民眾黨的黨員及支持者的屬性來看，多數偏向都會型年輕人、且平均學歷較高。

台灣民眾黨台中市黨部選在春節期間，舉辦「新春揮毫賀新年」活動，蔡炳坤與台中市黨部代理主委郭達鴻分別寫下「民眾」、「必勝」，5名台中市議員提名人則寫下「福虎轉乾坤」，展現民眾黨在藍綠夾攻下尋求的期許。

至於在台中市長選戰民眾黨角色，蔡炳坤表示，他這段時間一直在評估，第一考量是參選必須提出讓台中市更好的想法，而台中確實有能更好的條件；另一考量則是個人主觀意願，目前家庭仍有不同意見，尚待更多的溝通與討論。

值得注意的是，據《台灣醒報》報導，蔡炳坤日前接受該媒體專訪，被問及若確定投入台中市長選舉，到底對盧秀燕影響大還是民進黨可能參選人蔡其昌影響大？蔡炳坤沒有正面回答，僅表示，這問題答案應從民眾黨的黨員及支持者的屬性來看，他個人認為，年輕都會選民最關鍵，因為多數偏向都會型年輕人、且平均學歷較高。