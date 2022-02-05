Meta（原臉書）周四股價災難式暴跌26%，市值縮水約2000億美元，成為美股史上單日市值蒸發最慘的公司，周五（4日）股價小幅反彈0.28%。股神巴菲特10年就稱讚FB是一家出色的企業，但他坦言不會投資這家公司，最大原因在於他無法確定FB在未來5年或10年的營運表現；換句話說，FB犯了股神長線投資獲利的金律。

CNBC報導，巴菲特在2012年受訪時，大讚FB是一家「非凡的企業」。然而，他指出，這樣的公司是最難估值的，他不能確定FB在未來5年或10年的表現如何，因此不會投資該公司。

巴菲特當時表示，對他而言，可口可樂的價值顯而易見，比谷歌或臉書更容易令人了解，但並非指它們沒有好的前景，而是他難以做出投資評判。

事實上，巴菲特只對一家公司或一個行業有深入了解時才會投資。2012年，他被問到，臉書創辦人祖克柏向他詳細解釋這家社交媒體集團的運作，他是否會大量購買FB的股份，沒想到巴菲特當場回答：「可能不會，因為我不夠了解它」。

多年來，巴菲特和他的長期事業夥伴孟格（Charlie Munger）對Facebook提出了一些擔憂。

巴菲特曾談到臉書社交平台對2016年美國總統選舉帶來負面影響；而孟格也抱怨政客們利用社交網路操弄無知的選民。

眾所周知，巴菲特不碰科技股，他認為科技股的壽命太短，本益比又太高，但他2016年破天荒買了蘋果股票，之後3次加碼，蘋果日前公布優於市場預期的財報後，1月28日股價飆漲 7%，也讓股神一天大賺近百億美元。巴菲特之後表示，雖然科技股風險相對高，但蘋果會定期發放股利，符合他的投資哲學。