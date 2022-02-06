國民黨台北市議員羅智強辦公室主任、國民黨副發言人楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

政治人物經營自媒體已成顯學，尤其是臉書的戰場，發文的時程丶技巧，已成為一門專業，甚至可能形成同黨間的比拚。國民黨台北市議員羅智強臉書粉絲破118萬，傲視政壇，羅辦主任楊植斗以「百萬小編」的經驗與視角，現身分析新北市市長侯友宜、台中市市長盧秀燕、高雄市市長陳其邁、屏東縣縣長潘孟安等藍綠首長臉書，揭密這些政治明星背後的粉專操作。

楊植斗表示，藍綠執政的「明星級」縣市首長臉書，包含侯友宜、鄭文燦、陳其邁的粉絲數約莫為50萬，而其它縣市首長則多介於5萬多到10萬左右。但值得一提的是，潘孟安「靜靜吃三碗公」，竟坐擁43萬粉絲，也高居全台縣市首長第5名！楊植斗表示，顯見潘孟安的臉書經營，必有其獨道之處，值得特別研究。

知情人土曾對《中時新聞網》透露，陳其邁團隊私下對潘孟安臉書經營頗為「好奇」，不解為何非六都的屏東市，竟能獲得如此高人氣？對此，楊植斗分析，屏東市雖然曝光較少，但在社群媒體日漸極端化的時代，不受大媒體青睞的屏東，反而能成為一片淨土，讓政治人物默默耕耘。楊植斗舉例，高雄因為關注度高，且在野黨的監督力道強烈，每次遇到治安丶酒駕的負面新聞，難免會遭到媒體放大，這也是陳其邁的不滿意度常會在民調上被顯示出來，讓人感覺偏高的原因。

而潘孟安的臉書，則是發展成鞏固鐵粉的模式，每天穩定發出至少三篇貼文；但陳其邁的發文數量較少，缺乏與粉絲即時的互動，就容易流失粉絲。而貼文內容，潘孟安的文章走純樸丶訴諸情感且不具攻擊力的風格佔高比例，所以極少被民眾攻擊丶檢舉。楊植斗坦言，現在臉書的生態，只要檢舉數過高就可能被調降觸及率，潘孟安不必面對在野監督第一線的砲火，攻擊他的人也較少，所以觸及率當然會比六都首長來得高。

楊植斗表示，粉絲數愈高的專頁，人數成長就愈慢，所以當人數突破至某個高度，拚的就不再是按讚數，而是粉絲的「黏著度」，要想辦法生產鐵粉。

楊植斗分析，侯友宜的「鐵粉」大多是不分藍綠，喜歡侯友宜誠懇做事的民眾，尤其侯友宜Po出穿著西裝開會的文章，按讚數都相當不錯，因此侯友宜的臉書也降低政黨對抗，只強調為民做事，雖然會讓藍營的支持者覺得侯友宜「不夠藍」，但也算是成功抓住了支持者的口味。楊植斗強調，經營粉專的第一步，就是知道自己的受眾喜歡的內容。

而台中市長盧秀燕，雖然也有著高滿意度，但最近在綠營猛攻的狀態下，留言區常戰成一片，互相攻擊、檢舉的結果，可能會嚇跑中間選民，導致觸及率下降，但六都市長難免面對藍綠對決的砲火，預計將會延燒至年底的大選，各縣市首長應提早因應，避免粉絲流失。