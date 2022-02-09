陳怡婷（中）詮釋〈雨の御堂筋〉為節目收視衝出漂亮高收視。（中視提供）

綜藝大姐大白冰冰和陽帆攜台一線東諺、阿文主持的中視《我愛冰冰Show》開春傳捷報，1月29日端出精彩企劃「魅力四射金曲爭霸戰」，眾歌手輪番飆歌，狂吸百萬人次觀看，勇奪收視雙冠，白冰冰得知收視開紅盤，直呼：「開春就雙冠王，真的是普天同慶！我們的辛苦被看到了。」陽帆則承諾：「未來將會設計更精緻的節目內容，唱更多好聽的歌曲來回報支持節目的熱情粉絲。」

《我愛冰冰Show》1月29日播出後，4歲以上平均收視高達2.9（觸及人數152.2萬），狂吸百萬人次觀看，是當日收視排行全國第一。分眾25-49歲平均收視也有1.86（觸及人數39萬），同樣也排名第一，再度穩坐當日收視雙排行之冠，其中家庭主婦分眾收視更飆至5.1，此分眾收視成為同時段無線四台之冠，當集收視高點為3.63是「音樂才女」陳怡婷詮釋歐陽菲菲的日本出道的單曲〈雨の御堂筋〉。

白冰冰今年特別選在新竹豪宅過年，除了收看自己主持的除夕節目，還到附近的關聖帝君和小廟參拜走春。白冰冰為回饋粉絲，表示鎖定本周六8點播出的《我愛冰冰Show》，並與電視機中的表演畫面合照，她會抽出10位粉絲，親自帶領大家新竹峨嵋湖半日遊。她興奮表示：「我家附近本來就是觀光重點，很多人都來打卡，所以相信我抽獎的10位幸運觀眾，來我這半日遊大家一定會覺得很開心。」詳細的抽獎活動辦法將公佈在白冰冰的個人粉絲專頁。