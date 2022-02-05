近日美國兩大科技巨頭財報一喜一憂，也讓地表最狂兩男人身家兩樣情，Meta（原臉書）4日股價暴跌26%，執行長祖克柏身價一夕縮水290億美元（約台幣8060億元），相當於燒掉13棟101（一棟101造價約600億元）；而亞馬遜股價飆漲近14%，創辦人貝佐斯資產暴增200億（約新台幣5560億元），等於一晚大賺逼近一家長榮海運，至1月26日長榮市值5978億元。

Meta上季財測遜於預期，並示警蘋果改變隱私政策可能造成100億美元損失，加上面臨TikTok和YouTube等影音平台的壓力，預期Meta未來一季的營運前景疲弱。

由於利空連環爆，Meta3日不僅股價崩殺逾26%，市值更蒸發逾2376億美元，創下美國上市公司單日市值流失紀錄，刷新蘋果在2020年9月創下的1820億美元失血紀錄。

執行長祖克伯身價一夕驟減290億美元，全球富豪排名跌至第12名，但還不及世界首富、特斯拉執行長馬斯克2021年11月10日一天帳面損失350億美元那麼多。

反觀，亞馬遜上季業績亮眼，第四季營收年增9%，衝上1374億美元，而AWS 雲端業務成長40%至177.8億美元。亞馬遜旗下Prime會員的年費將由119美元調升至139美元、漲幅近17%，為4年來首次漲價；另外，投資電動車新創公司Rivian，獲利高達120億美元。

亞馬遜利多連發，創辦人貝佐斯4日資產增加200億美元，穩坐全球第三富豪寶座。