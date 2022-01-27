國民黨力圖在2024重返執政，談到屆時黨內誰最適合參選總統，國民黨立委陳玉珍今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪說，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康等人都是可能人選，而非綠部分還包含台北市長柯文哲，她認為，「2022前後，大家應開始談，若不談就不會贏」。

陳玉珍逐一點評2024可能的總統候選人，她說，社會大眾對侯友宜一定都有期待，甚至會把他列為未來的總統候選人，因此，候友宜更應該展現政治高度，「倘若我們對侯友宜的期待，僅止於地方諸侯，那就可以不討論這些事情」。

陳玉珍說，目前滿意度最高的是侯友宜，而朱立倫則是具備行政經驗與民意基礎，兩人都個性都很謹慎，相較之下，侯友宜更謹小慎微，現在看來，朱立倫比較像是領袖，也許滿意度沒有侯友宜高，但其做過行政院副院長與立委，侯友宜雖從基層做起，但比較是警政方面，領導人需要全面關照。

陳玉珍表示，趙少康敢言敢衝，郭台銘先前捐贈疫苗與具備經濟商業經驗，韓國瑜則相當有個人魅力，這些都屬於藍軍，若擴大成非綠陣營，還有兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲。

陳玉珍認為，綠營現在勢力龐大、如日中天，非綠大聯盟如果還在分裂、廝殺，屆時就不會有執政的可能，所以2024總統大選在2022就必須先開始協商，「若不先談好就不會贏」。

陳玉珍指出，「國民黨不能都只想當領袖，黨內選完就互相不理對方」，一定要團結合作，才有重返執政的契機。