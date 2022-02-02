春節帶呂家愷到鶯歌為侯家軍站台？ 侯友宜：一切工作以市政為主

新北市長侯友宜今到鶯歌永吉公園參觀，新北市副發言人呂家愷也緊隨其後，媒體提問此舉是否是為侯家軍布局地方選舉，打好基層選民關係。對此，侯友宜表示，最重要把市政做好，一切工作以市政為主，市政做好、防疫做好，新北市民才能過平安好年。

侯友宜說，其實到永吉公園來還是看落實防疫，事實上工作才是我們的一切，尤其春節期間，剛好新北市陰雨綿綿，很多人都會就近在附近公園逛逛，附近公園就是人民生活必要活動地點，這才是我們要求的，關心鄰里長謝謝他們。