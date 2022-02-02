春節帶呂家愷到鶯歌為侯家軍站台？ 侯友宜：一切工作以市政為主 12:142022/02/02 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今到鶯歌永吉公園參觀，新北市副發言人呂家愷也緊隨其後，媒體提問此舉是否是為侯家軍布局地方選舉，打好基層選民關係。對此，侯友宜表示，最重要把市政做好，一切工作以市政為主。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春節帶呂家愷到鶯歌為侯家軍站台？ 侯友宜：一切工作以市政為主 訂閱影音： 中時新聞網 新北市長侯友宜今到鶯歌永吉公園參觀，新北市副發言人呂家愷也緊隨其後，媒體提問此舉是否是為侯家軍布局地方選舉，打好基層選民關係。對此，侯友宜表示，最重要把市政做好，一切工作以市政為主，市政做好、防疫做好，新北市民才能過平安好年。 侯友宜說，其實到永吉公園來還是看落實防疫，事實上工作才是我們的一切，尤其春節期間，剛好新北市陰雨綿綿，很多人都會就近在附近公園逛逛，附近公園就是人民生活必要活動地點，這才是我們要求的，關心鄰里長謝謝他們。 侯友宜2024所向無敵？知情人士曝綠網軍「下一步」 侯友宜民調為何老是第一？一張表讓答案曝光了 #侯友宜 #呂家愷 #鶯歌 #侯家軍 #為主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 除夕慰勉基層警消 侯友宜：對第一線的奉獻與犧牲感恩在心 12:302022/01/31 社會 新北跟進北市準備升2.5級警戒？侯友宜這麼說 17:022022/01/29 生活 看賴清德與賀錦麗互動 侯友宜：把自己的角色做好 16:332022/01/29 政治 年貨最後採買日視察市場 侯友宜：落實防疫 疫情就不會擴散 09:262022/01/31 生活 視察新莊宏匯廣場防疫措施 侯友宜籲民眾牢記「三明治洗手法」 17:242022/01/29 生活 納豆腦出血開刀休養 舅舅侯友宜喊話：相信朝好的方向走 11:582022/02/02 政治 「初一祈福最有機會實現」 侯友宜為人民也不忘納豆：希望早日康復回舞台 15:252022/02/01 政治 「酒駕三法」新法上路 侯友宜：酒駕絕對是零容忍 11:282022/01/31 社會 除夕夜浪漫傳統 侯友宜曝「紅包情書」由來 19:262022/01/31 政治 落實春節防疫 侯友宜建議：若人潮擁擠應避免前往 16:492022/01/29 生活 臉書發布新年賀歲影片 侯友宜：平安健康是新年最深切盼望 17:062022/01/30 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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