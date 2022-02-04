2022年地方縣市長選舉，將在年底舉行，國民黨中新北市長侯友宜民調屢屢高居第一、台北市長選舉則以立委蔣萬安呼聲最高。退將于北辰認為，侯友宜有中間選民跟本土的支持，可是深藍不會支持他；而蔣萬安則要很辛苦才能搏取中間選民的支持，這也是國民黨最矛盾的地方。

于北辰在3日在政論節目《新聞面對面》中表示，侯友宜跟蔣萬安是兩個完全不同等級的政治人物。侯友宜具備的，蔣萬安可能一輩子拿不到；而蔣萬安擁有的，侯友宜也許一輩子拿不到，這也是國民黨最矛盾的地方。

于北辰接著認為，侯友宜具備中間選民跟本土的支持度，可是深藍可能一輩子不會支持他，會說他背骨、不支持中央等，哪怕侯友宜說「我今天要跟國民黨站在一起」，人家也許不會相信，會認為是在騙選票。而蔣萬安不管怎麼講都是深藍，因他是蔣家的後代；蔣萬安現在積極的想要搏取中間選民的支持，很辛苦，不過，蔣萬安要搶中間選民的支持，會比侯友宜搶深藍的票來得簡單，侯友宜要搶深藍選票太難了，因已經定型了。

于北辰甚至覺得，蔣萬安雖然是正統的深藍，但他還有機會搶中間選民，如果蔣萬安今天肯走侯友宜的本土路線，深藍在情感上以及對他的期望上，也不會因此放棄他。