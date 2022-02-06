桃園市、高雄市已宣布幼兒園延到2月14日開學，新北市長侯友宜今（6）日表示，新北市目前仍按照原訂時間，但會隨時監控，做好準備。

侯友宜說，新北市現在全力在落實防疫，開學的日子還是按照時間點在走，目前為止並沒有要改變，但會隨時監測春節這波回來的狀況，做好萬全準備。