新北市開學首日，板橋警分局針對轄內10所國民小學於上、放學時段執行護童勤務。（板橋警分局提供）

新北市開學首日，板橋警分局針對轄內10所國民小學於上、放學時段執行護童勤務。（板橋警分局提供）

新北市開學首日，板橋警分局針對轄內10所國民小學於上、放學時段，結合義交、學校志工、導護媽媽、導護老師等全體總動員，以維護學童上、放學之人身及交通安全。

開學的第一天，伴著初春的腳步，迎著和煦的春風，新北市板橋國小、中山國小的師生精神抖擻地走進美麗潔淨的校園，沉寂了一個寒假的校園又處處洋溢著生機。

板橋警分局在開學第一天，除了出動充足警力維護學童安全之外，也特別在家長接送區向家長宣導「防疫」及「行」的安全，除呼籲大家戴好口罩，做好防疫措施，也能遵守學校及警方規劃的學童接送動線，確保孩子能平平安安上學、快快樂樂回家。

板橋警分局長許芳毅表示，為因應開學日當天學校周邊人、車潮增加造成交通衝擊，板橋分局已先期加強警力規劃，派遣充足警力，對於維護學童安全將全力以赴，同時提醒家長於接送孩童時，請務必注意行車秩序，不爭先恐後，不交通違規，維護學童安全的任務需要大家一起來，期在警方疏導、民眾配合下，一齊打造優質的安全校園環境。