桃園市長鄭文燦12日主持防疫會議，他說，昨天學校開學，他視察後發現防疫皆準備妥當，有26萬8159名學生正常返校，但也有2189人因防疫請假，約0.8％。鄭文燦也提到，第22期疫苗預約12萬9921人，其中莫德納有83107人預約，將近滿載。

鄭文燦說，11日國高中小開學，各學校做好防疫整備，昨天他視察發現準備妥當。另統計26萬8159名學生在開學日絕大多數正常返校，因為防疫請假有2189人約0.8％，他也強調這不是隔離人數，不過因開學在周五，有家長可能認為下禮拜再開學。學校的防疫安全也非常用心、認真。

民眾擔心缺蛋問題，鄭文燦也說，259間有營養午餐團膳學校，73％菜單有蛋類，也會請教育局持續了解學校菜單情況。

另針對桃園疫情，他說，居隔477人，集中檢疫253人是亞旭菲律賓移工，桃園維持2固定採檢站，昨天開設5社區臨時採檢站714人，下午疫情說明記者會再報告採檢結果。

鄭文燦也說明疫苗預約狀況，第22期疫苗接種總服務量176510人，最後預約12萬9921人，預約率73.61％。其中預約最高是莫德納83107人，達99％。BNT預約45921人，50.21％，高端6417人，42.25％。