第23輪第三劑預約將於今（18日）中午截止，本輪提供四大廠牌疫苗可選擇，只要年滿18歲且打完兩劑疫苗滿12周以上的人，即可預約接種。而《中時新聞網》也整理出接種時間與第三劑打完以後常出現的4大副作用等5QA供民眾參考。

一、哪些人可預約打第23輪？

在2021年12月5日前完整接種兩劑疫苗、滿18歲以上民眾可以預約。

二、何時能預約接種第三劑？

符合預約資格的18歲以上民眾可上1922平台預約接種第三劑，本輪預約截止時間為今天（18日）中午12時為止。預約成功後可在2月21日至2月27日接種疫苗。

三、第23輪只有第三劑可選？

第23輪疫苗僅提供第三劑（疫苗追加劑）給民眾預約施打，如果想打第一劑、第二劑或基礎加強劑接種的人，可以帶著小黃卡至指定醫療院所預約施打。

四、第三劑常見副作用為何？

打第三劑可能出現發燒、局部腫痛、疲倦或關節痛等副作用，其中打mRNA疫苗（莫德納或BNT）與腺病毒疫苗（AZ）副作用發生率會比蛋白質次單元疫苗（高端）高。

五、第三劑混打有啥副作用？

台大家醫科醫師何忠祐曾分享，連打三劑莫德納或BNT，第三劑副作用發生率與第二劑類似；而「AZ＋AZ＋mRNA疫苗」的組合，第三劑常出現注射處疼痛（持續1至2天）、疲倦、全身痠痛與發燒；而毒理學專家招名威則是打「高端＋高端＋莫德納」的組合，打完並無不適。