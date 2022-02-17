第23輪公費疫苗預約進行中，本輪共提供莫德納、BNT、AZ及高端第3劑，共開放158.5萬個名額，截至今天中午已有85.5萬人完成預約，預約率54％；四種疫苗廠牌中仍以莫德納最受歡迎，預約率約66％，還有26.3萬個名額。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，預約將在明天中午截止，請民眾盡快至1922平台預約。

莊人祥指出，目前以莫德納預約率6成6最高，還有26萬3000萬人次可預約，目前全台僅台中、高雄、宜蘭、南投、屏東及台東預約率超過95％；目前預約率第二名是BNT，預約率將近5成，還有35萬人次可預約，僅台東預約率超過95％；高端尚有9.6萬人次可預約，AZ有1.9人次可預約。

莊人祥提醒，本輪預約將在明天中午截止，還有將近24小時的時間，請民眾盡速到1922平台完成預約。

莫德納公司將來台設立子公司，外界關心，如果我國爭取代工，是否可望更快取得次世代疫苗？指揮中心指揮官陳時中表示，這大概與代工關係不大，我們今年採購2000萬劑是有選擇權的既有合約，至於辦公室來台設點，應該有更多其他合作機會。

疫苗接種方面，昨天（16）疫苗接種共31萬953劑，以莫德納最多，約9.7萬劑，BNT其次，約9.4萬劑；目前國內疫苗涵蓋率第1劑為82.47％，第2劑75.93％，第3劑33％。