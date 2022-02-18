新北市今新增7例本土確診個案，其中1例是板橋某國中女學生，新北市教育局今宣布新北市校園停課標準按照中央規定，1班有1位師生為確定病例，該班停課14天，1校有2位以上師生為確定病例則該校停課14天。因此今有1名女學生確診的板橋某國中，試用此規定，即日起全班43名師生預防性停課14天至日3月3日，全校預防性停課3天至20日。

教育局表示，環保局及板橋某國中已完成校園及周邊環境清消，學校並啟動線上學習，課程正常實施中。

教育局長張明文進一步說明，新北市1人確診全校停課14天標準自去年9月Delta延燒後開始試用，今年1月份因應學校反應防疫措施需求做檢討，因此近期針對停課標準重新討論，經諮詢衛生局及專家相關建議，昨下午3時做出決定，回歸到中央統一標準停課。

衛生局長陳潤秋指出，現在新北第一劑覆蓋率到83％、第二劑78％、第三劑施打也超過3成，疫苗覆蓋率上升，考量新北市很多學校校園很大，很多學生根本不碰到面，因此回歸到中央停課標準，之後會依據學校大小及互動等整體空間做停課天數考量，像是幼兒園因動線小，因此1人確診仍會讓全校預防性停課14天。

新北市副市長劉和然補充，Omicorn雖傳播速度快，但現在疫苗覆蓋率高，加上Omicorn特性跟當時Alpha、Delta的疫苗施打率時空背景不同，所以昨下午拍板定案後，今後就按照昨的決議往下走。