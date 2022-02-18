岸裡國小操場跑道、籃球場和草皮等運動場地受損，市議員周永鴻18日前往會勘。（陳淑娥攝）

岸裡國小操場跑道、籃球場和草皮等運動場地受損，市議員周永鴻18日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡百年老校岸裡國小操場跑道、籃球場和草皮等運動場地，因年久失修出現鋪面龜裂破損與積水等狀況，台中市議員周永鴻去年邀集教育局會勘，爭取全面改善，18日與體育署到校現勘，周永鴻表示，將在學校送出新計畫後督促市府加速行政流程，希望暑假期間能進場施工。

周永鴻說，岸裡國小校史可追溯至1916年設立「葫蘆墩公學校大社分校」，至今超過百年，是神岡地區優秀人才的搖籃，立委張宏陸也是岸裡的優秀校友。

周永鴻表示，但操場跑道和球場鋪面多有破損，草皮也亟需改善，學生要在學校跑跳可說是危機四伏，一不小心就可能受傷。為爭取全面改善岸裡國小運動環境，他在去年10月邀請台中市教育局到校會勘，教育局當時也承諾全力向中央爭取改善經費。

周永鴻感謝張宏陸在得知學校狀況後便主動向他聯繫，表示一定要協助母校爭取到改善經費，並在他積極協調下讓體育署提前到校現勘的期程。

體育署表示，本次岸裡國小現勘含操場跑道、操場內圈和外圍的籃球場、跳遠場地與草皮的所有設施，請校方重新計算各設施須改善的面積和經費後提送計畫。

周永鴻表示，將在學校送出新計畫後督促市府加速行政流程，希望能讓新計劃在3月中旬前送進體育署，核定補助經費後在暑假期間能進場施工，讓岸裡學生能有舒適安全的發展環境。