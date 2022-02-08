2022年新北市長選戰，將在年底舉行，據媒體報導，有綠營黨政高層認為內政部長徐國勇可能成為綠營新北市長奇兵人選，和新北市長侯友宜上演一場「部長對戰署長」的決戰。

內政部長徐國勇。（圖／資料照片）

對於2022新北市長選情，《中國時報》去年12月報導指出，新北市藍綠版圖各半，但現階段面臨藍營人氣最旺的侯友宜，民進黨陷入無人表態的窘境，從前交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、立委蘇巧慧、羅致政都被點過一輪，但都只聞樓梯響。

不過，據《鏡週刊》今（8日）報導，律師出身的徐國勇戶籍在新北市，又隸屬「英系」，耕耘基層很有一套，據悉，一些婆婆媽媽看到徐國勇，都會熱情跑來合照，非常接地氣，因此，綠營黨政高層透露，徐國勇「一直在新北市長人選的口袋名單內」，定能牽制侯友宜。

此外，《鏡週刊》指出，民進黨為迎戰年底大選，有意徵召政務官出戰，除了徐國勇可能出戰新北市外，經濟部長王美花可能參選彰化縣長選戰、農委會主委陳吉仲參選雲林縣長選戰、經濟部次長曾文生參選桃園市長選戰，和衛福部長陳時中參選台北市長選戰。