2022年底選戰，近日出現國民黨與民眾黨「藍白合」聲浪，不過基層民代也有雜音，國民黨市議員徐巧芯直言「藍白合不可能」，民眾黨市議員參選人林珍羽也稱「為選舉大可不必」。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲回應，「國民黨內部先搞定再來」。

郝龍斌、趙少康、連勝文喊出藍白合，徐巧芯不支持，林珍羽也不支持，認為沒有母雞帶領，柯文哲說，藍白合的問題，「我是覺得奇怪，他們國民黨內部先搞定再來，你們自己都講不好了，還講到外面來」，就不便多批評。

黃珊珊民調上升？黃珊珊神情瞬間緩和許多表示，「我們還是每天做好自己該做的事，所以謝謝大家的支持」。至於民調位居第二是否更堅定參選北市決心，黃珊珊表示，把自己該做的做好，就是最好的準備。

對於傳出拍板徵召民眾黨立委投入縣市首長選舉，柯文哲指出，黨內的事不要在防疫記者會講，「不要把一些聊天的話當真，在那裡講，這不必要」。