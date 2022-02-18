台北市政府下周有人事異動，副秘書長簡哲宏離辭職，由都更處長陳信良接任；文化局長蔡宗雄則悄悄轉任參事，同時代理文化局長，意即若改朝換代，仍可留在市府，遭外界解讀，對副市長黃珊珊年底選情沒有信心，才會先安排留後路。

簡哲宏原負責工務方面業務，因此市府尋找工務體系相關副局長、處長等人，但普遍意願不大，最終確陳信良補位，將於22日接任，不過，陳信良來自二級單位都更處，從11職等跳到12職等副秘，成為副秘後，竟可列管原上級單位都發局業務，遭質疑「跳級」。

市府近日人事變化不僅如此，引人矚目的是，蔡宗雄農曆年前轉任參事，同時代理文化局長，局長是政務官比照13職等，參事則是12職等。因柯市府內有不少具有公務員資格的政務官，除非下屆由黃珊珊當選，否則續任政務官機率不大，蔡此舉也被視為是明哲保身。據傳還有其他局處首長跟柯爭取擔任參事，不過，其中有人表明要追隨柯文哲選總統。

人事處長張建智說，每個人工作都不同，副秘有分工表，簡任以上人員，本來就可這樣升遷，都更處長是機關首長，副秘書長是副幕僚長，也沒有誰管誰的問題；都更處長的缺應該還要辦遴選，依相關規定處理；另，蔡宗雄現在是參事、代理文化局長，市府本來就有缺在調整。

民進黨議員許淑華表示，蔡宗雄早就為自己鋪路，任何政黨輪替，反正是事務官沒有差，所以趕快轉成事務官。她痛批，柯文哲任內沒有人事穩定狀況，8年換了33個局處首長，整個市府團隊知道柯即將卸任，各自盤算未來，能走的大部分都想走，就像原本的參事陳慶安也已轉職市議會。