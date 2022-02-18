2022年縣市長選戰將於年底舉行。中廣董事長趙少康分析，在台北市部分，民進黨基本盤最高可拿約42％的得票率，若台北市副市長黃珊珊得票超過18％，國民黨立委蔣萬安恐怕會岌岌可危，最後民進黨可能漁翁得利。對此，媒體人韋安認為趙的言論「完全是混話」，強調不該漲他人志氣滅自己威風，畢竟天下是靠打出來的，不是靠讓和等出來的。

趙少康17日在臉書貼文表示，台北市長選戰由蔣萬安代表國民黨出馬，大勢底定，最大問題是黃珊珊蓄勢待發；面對民眾黨威脅，民進黨基本盤最高可拿約42％的得票率，如黃得票超過18％，蔣就岌岌可危，除非藍軍選民出現「策略性投票」，否則最後只會讓民進黨漁翁得利，這也就是他支持藍白合的主要原因。

韋安隨後則在臉書發文指出，趙少康的「蔣萬安岌岌可危論」，這完全是混話，怎麼可以天天漲他人志氣，滅自己威風。完全和國民黨前主席郝龍斌一樣，先天失敗主義論調。

針對年底縣市長選戰與蔣萬安的台北市長選情，韋安強調：「天下是靠打出來的，不是靠讓和等出來的。」