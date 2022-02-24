國民黨不分區立委陳以信與台南市議員謝龍介各自宣布參加台南市長黨內初選，謝龍介24日參加廣播節目時坦承已約見黨部祕書長黃健庭，針對陳以信民調落後，大方表示「樂見給年輕人機會，願給他2個月衝民調」。

未鬆口是否參選到底，謝龍介表示，黃健庭碰面後對他鼓勵有加，承諾將積極協調2人。謝認為初選不是鬥爭，協調不成就比民調就好，自己也樂見給年輕人機會，「如果對方現在民調吃虧，願給他2個月時間去跑」。

謝龍介表示，選市長不只論個人輸贏，還需母雞帶小雞，另一目標是帶動國民黨多上幾席議員。

提到參選台南市長資格，謝龍介表示自己擔任過8年中常委，7年台南市黨部主委，曾當國民黨中央黨部發言人與副秘書長，有歷練，卻一直沒有正式代表國民黨選市長，一路走來不願跟人爭，強調政治沒有委屈。

提起政治委屈，謝龍介話鋒轉向副總統賴清德，認為民進黨找陳健仁入黨，並非安插縣市長，而是直指2024傳承大位，直呼「清德兄要小心」。

謝龍介表示民進黨利用網路圍攻的套路，在顏寬恆與林靜儀的台中市立委補選再次展現。賴清德2019年宣布挑戰蔡英文時民調還贏28％，最後倒輸8％。逼得賴還喊話蔡英文「請你不要用網軍對付我」，可看出民進黨這套功夫登峰造極。

謝龍介參選台南市長竟引中央黨部錯愕，攻擊他黨內人緣差，他表示，雖是黨員，人民才是我的老闆，要比人緣，到菜市場走走，看誰人緣好。「人緣是市民決定，票投出來就知道」。

對於2018年助郭信良當選議長，謝龍介表示「絕沒條件交換，唯一要求他要退黨」事實上也真的造成民進黨派系的裂痕。