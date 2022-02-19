台北市長選舉「藍白合」話題延燒，台北市副市長黃珊珊19日以「做自己的主人，上天自有最好的安排」為題在臉書發文，闡述她做任何事都是盡自己的全力，其他的都交給上天，似乎是在為藍白合下注解。

黃珊珊在臉書發文指出，人生有很多使命，不是自己可以控制的，她的人生際遇大都沒有在原來的生涯規畫裡，感覺都是老天爺幫她規畫好了，但是她做任何事情都盡自己的全力，其他的都交給上天。

她表示，在鳳山的鳳西國中畢業，15歲立志要念北一女，獨自北上台北考聯考，順利考上北一女後，開始北漂人生，高中念第三類組未來想當學者做研究，又只想念台大，最後進入台大大氣科學系，但後來認為用手計算公式與實際大氣狀況差異很大，準確率也很低，覺得很沒有成就感。

黃珊珊說，有一天經過共同教室的大禮堂，看到一堆人擠在門外，原來是老師王澤鑑法律系民法總則的課程，一聽就著迷整整站著2個鐘頭，決定要學法律，目標就是轉系，認真念書拿到書卷獎順利轉到法律系，畢業同年考上律師。

黃珊珊透露，大家都會很緊張小孩將來出路，她都會笑著告訴他們，自己都是大二轉系才走向自己未來的道路，急也沒用，老天自有安排，其實不用太早緊張，兒孫自有兒孫福。