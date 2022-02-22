國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）21日將瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的解密帳戶資料提供給全球46家外媒，其中亞洲政治人物帳戶分類驚見親民黨主席宋楚瑜，在1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元。對此，宋楚瑜晚間受訪回應，在選舉期間炒作，他很不以為然，自己從政以來包括在國民黨、省政府期間，從未參與任何拉法葉艦購買的會議與交涉。「連這件事情都沒有，怎麼會有這個東西？就是因為藍白合，所以把我給扯進去了。」

親民黨主席宋楚瑜。（本報資料照）

日本台灣交流協會今天舉行日皇華誕慶祝酒會，慶祝日皇德仁62歲生日。與會的宋楚瑜會後受訪時強調，對於在選舉期間的炒作很不以為然，他從政以來，包括在國民黨服務期間、在省政府期間，從未參與任何拉法葉艦的會議、交涉或會談，根本沒有參與任何這件事情，怎麼會有這些說法？

宋楚瑜又說，2000年選舉，國民黨捏造興票案抹黑，他心裡非常了解，今天感慨的是 我2000年選舉國民黨搞個興票案開除他，所有支持他參選的國民黨很多好朋友也都被開除。

宋楚瑜表示，竟然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉這件事情，政府有責任把誰拿了這個錢？到底發生什麼事情？應該查清楚，給社會交代，「若再有人故意抹黑我 ，一定訴諸法律 。」

親民黨22日也透過臉書發出3點聲明回應。針對今（22）日有部分媒體以訛傳訛報導親民黨宋主席將非法侵沒的黑錢存在瑞士信貸銀行一事，親民黨對此表示，該網站所提到內容完全與事實不符，甚至還引用錯誤報導的內容來佐證。親民黨鄭重表示，所謂「拉法葉佣金案」和宋主席沒有任何關聯，至於所謂的外媒指證，其實早在2003年就已經有過類似報導炒作，也早已查清和宋主席無關。2000年被控吞沒公款，即所謂的興票案，也經司法詳細調查證明宋主席的清白。親民黨聲明如下三點：

一、宋主席在國民黨秘書長及台灣省政府服務期間，從未介入任何與「拉法葉艦案」購買的相關事宜，更遑論收受拉法葉艦之回扣佣金。

二、該網站提到，根據法國前外長杜馬所說，有四億美元的佣金付給國民黨秘書長。此一說法更是指鹿為馬，胡說八道。在2003年3月間，中央通訊社便犯過同樣錯誤，把杜馬專訪提到的國民黨「中央黨部」（Secretariat General）說成是「秘書長」（Secretare General），中央社對此還刊登啟事澄清是翻譯錯誤。況且，當時針對拉法葉艦案所成立的特調小組也對杜馬所透露拉法葉艦佣金流向徹查過，也說明了未發現有任何與宋主席相關金錢往來的情形。上述均有相關報導可供查證，為何偏偏要不斷指鹿為馬，以訛傳訛？

口渴了嗎？來杯烏龍茶~~ 由宋楚瑜找朋友發佈於 2022年2月22日 星期二

三、對於某些人士第一時間以「直譯外文」方式來對宋主席提出質疑，本黨既已提出相關證據予以澄清，期盼各方莫再繼續散佈不實訊息。