瑞士信貸銀行（Credit Suisse）遭「組織犯罪與貪腐舉報計畫」指控數十年來經手大量黑錢，瑞信對此「強烈否認」涉及不法行為，而銀行的客戶名單中，還出現了親民黨主席宋楚瑜。口譯哥趙怡翔質疑，資料顯示宋楚瑜在該銀行陸續存入1367萬瑞士法郎(約4.15億台幣)，而宋在台灣長期擔任公職和黨職，很難想像他如何透過正當手段累積台幣4億1500萬元的巨額款項。

趙怡翔21日在臉書上表示，他翻閱「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提供的資料，該組織敘述宋楚瑜是在1993年開啟個人帳戶，當年他正從中國國民黨秘書長升任為臺灣省政府主席，而該帳戶是在2010年才結束；宋楚瑜並陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於台幣4億1500萬）。

趙怡翔指出，宋楚瑜曾自稱在美國返台前曾在圖書館工作，時薪2.75美元。返台後，宋楚瑜幾乎全期擔任公職或黨職，並在1993年升任為臺灣省政府主席，難想像他如何透過正當手段累積台幣4億1500萬元的巨額款項。至於這些款項從何而來，民眾應合理提出質疑。

趙怡翔發現，「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站揭露，宋楚瑜曾被法國前外交部長Roland Dumas指控從 1991 年的「拉法葉」採購交易中收取回扣，而該交易是在他擔任國民黨秘書長時簽署的。該位外長曾指控宋楚瑜收了4億美元（現為111億台幣）回扣金，作為支持此項軍購的代價。

趙怡翔也說，瑞士銀行帳號世界有名，它有助於迴避政府監督及國內金融法規。此是首次宋楚瑜被揭露開設瑞士銀行帳號，而其間正巧於他擔任臺灣省政府主席當年。他認為，對於「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提出的相關指控，宋楚瑜應儘速提出回應，向台灣民眾清楚交代他為何在擔任公職開設瑞士銀行帳號，以及高達台幣4億1500萬存款的由來及去向。