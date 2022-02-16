對於三立電視董事長林崑海病逝，前民進黨立委郭正亮分析綠營內部派系勢力消長。郭認為，湧言會今年是第一次布局開戰，雖然林崑海不在，仍會區分王定宇或趙天麟的子弟兵，大哥還是要挺自己人，如果大哥有發揮作用，暫時還是會凝聚住，可是如果失散了，譬如找不到大哥，就會去找新的大哥。

郭正亮今（16）日在中天電視《大政治大爆掛》指出，湧言會目前在台北市議員選舉比較明顯只有阮昭雄、趙怡翔，陳時中並沒有明顯的派系，正國會和新潮流是競爭關係，新潮流會傾向支持比較沒有派系的陳時中。

郭正亮披露，湧言會今年是第一次布局開戰，新北、台南和高雄都有一些人，台北市阮昭雄原本就當趙怡翔的大哥在支持他，趙怡翔也有他自己的線，而且小有知名度，不像其他新人這麼辛苦。趙怡翔是靠個人形象，大安文山有機會當選。

郭正亮分析，雖然林崑海不在，仍會區分王定宇或趙天麟的子弟兵，大哥還是要挺自己人，如果大哥有發揮作用，暫時還是會凝聚住，可是如果失散了，譬如找不到大哥，就會去找新的大哥。

他舉過去民進黨的經驗為例，非新潮流部分譬如正義連線，阿扁不在之後就各自飛；美麗島系許信良、張俊宏年紀也大了，所以也各自飛；謝長廷當駐日代表，福利國也不再運作，也各自飛。「現在有一些人我認為會被陳其邁吸收」，陳其邁可能會出來支持某些人，就看各自的地盤有哪一個大哥覺得這個人不錯，值得支持，就要看各地狀況。

至於台北市長選舉，郭正亮直言，陳時中還是卡到疫情，譬如他說要開放邊境，讓觀光客入境，到時候確診人數肯定上升。陳時中卡在這種矛盾，他要做的是他營造2年多「清零」的保守心靈，如何慢慢退去，否則民眾還是會怕。這個心理是誰造成的？就是陳時中造成的，因為過去指揮中心就是要求清零。但Omicr0n沒有這麼嚴重，要不要調適民眾預期心理？否則陳時中永遠走不掉，是自己卡住自己的「清零魔咒」。

郭正亮強調，陳時中要重新解釋病毒沒有這麼大的威脅，譬如瑞典認為這是一般感冒，這是心理調適的問題，但這要指揮中心教育民眾、重新定義，改變民眾預期心理。