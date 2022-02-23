報載宋楚瑜在過去某一段時間，在瑞士信貸銀行開戶並有大約台幣四億多的存款。為此宋前省長大動肝火，揚言並無此事，若有人再傳則將訴諸法律！

宋先生久不露面，突見報上刊登此事，心中當然不悅。想必這也是接近選舉時，相關人士的岀招，所以當然應該對無中生有的事情要提出告訴！

但以宋先生多年擔任政府及政黨要職，才使他在瑞士有大量存款之事，引人注目。所以建議宋先生不但要提告在台灣報此新聞的人士，同時也要對瑞士信貸銀行提出告訴，並要求對名譽損作適當的賠償。

首先，宋先生若當年真有在瑞士信貸銀行開戶，基於銀行對客戶隱私有保密義務，此事在多年之後被不當暴料。這當然是不妥的行為，為了自己的權益，一定要提告到底。

倘若宋先生不曾在當年有開戶的行為，則更要對瑞士信貸銀行提告到底，因為該銀行等於是造謠而損害了宋先生的清廉名節。

所以這事經「國際反貪組織」下的OCCRP暴了出來，已經造成台灣選舉前的一場風暴，為了宋本人，為台灣公平的選舉，應該打這場官司，對於「國際反貪組織」也應一併提吿，才能使真象為之大白！

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